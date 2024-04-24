В обход людей действовать не будем. Томенко рассказал о судьбе КПО "Павловский"

Губернатор заявил, что участок для спорного комплекса переработки отходов подберут с учетом мнения общественности и соблюдением требований законодательства Место строительства комплекса по переработке отходов (КПО) с рабочим названием "Павловский", который будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зону, определят с учетом мнения жителей.