В обход людей действовать не будем. Томенко рассказал о судьбе КПО "Павловский"

Губернатор заявил, что участок для спорного комплекса переработки отходов подберут с учетом мнения общественности и соблюдением требований законодательства Место строительства комплекса по переработке отходов (КПО) с рабочим названием "Павловский", который будет обслуживать Барнаульскую и Каменскую зону, определят с учетом мнения жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии