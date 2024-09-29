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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мурад Мусаев: «Краснодар» не боялся «Зенита», была правильная ментальность. Надо, чтобы этот огонь не погас»

«Тяжелый матч, с «Зенитом» по-другому не может быть. Давно мы не выигрывали у «Зенита», трудно описать свои эмоции.

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