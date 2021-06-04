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Эксперты объяснили, что делать с долларами после изменения структуры ФНБ

Эксперты объяснили, что делать с долларами после изменения структуры ФНБ

Финансовые эксперты прокомментировали заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что в течение месяца Минфин изменит структуру ФНБ, сократив долю доллара до нуля.

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