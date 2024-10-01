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Царьград

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Израиль планирует нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

Израиль планирует нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.Двенадцатый телеканал израильского телевидения сообщил о том, что ЦАХАЛ в ночь на 2 октября нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.

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