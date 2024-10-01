Израиль планирует нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.Двенадцатый телеканал израильского телевидения сообщил о том, что ЦАХАЛ в ночь на 2 октября нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.