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Гойти Дазаев после боя с Буториным: «В следующем году пояс будет мой»

Казахстанский боец Гойти Дазаев единогласным решением победил в реванше Максима Буторина.  После боя «Кокжал» рассказал о бое и своих дальнейших планах:  «Спасибо Максиму за такое противостояние, был очень тяжелый красивый бой.

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