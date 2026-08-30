На аукцион выставили прототип военного грузовика Ford с гребным винтом и алюминиевым кузовом

На аукционе Bring a Trailer выставлен на продажу редкий прототип военного грузовика Ford XM434E2 — полноприводный 6×6 с алюминиевым кузовом, разработанный в конце 50-х годов прошлого века для армии США, сообщает The Drive.
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