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Газета.ру

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NYP: в Неваде на фестивале Burning Man умер участник

NYP: в Неваде на фестивале Burning Man умер участник

На фестивале Burning Man в Неваде умер участник. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).По информации издания, скончавшемуся мужчине было 50-60 лет.

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