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Резиновые змеи — удивительные рептилии, которыми лечат боязнь змей

Резиновые змеи — удивительные рептилии, которыми лечат боязнь змей

Те, кто вырос в 90-х, хорошо помнят игрушечных резиновых змей. Некоторые из них были так похожи на настоящих, что с успехом использовались для розыгрышей.

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