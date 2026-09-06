Те, кто вырос в 90-х, хорошо помнят игрушечных резиновых змей. Некоторые из них были так похожи на настоящих, что с успехом использовались для розыгрышей.
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