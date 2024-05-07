Жители Удмуртии в 2023 году с помощью банковских карт совершили 525 млн операций

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2023 году с помощью банковских карт было совершено 525 млн операций. Об этом сообщает Отделение — Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка России.
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