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Экс-агент ЦРУ Джонсон: Бойцы ВСУ могут отказаться исполнять приказы Сырского

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Бойцы ВСУ могут отказаться исполнять приказы Сырского

Командиры и солдаты ВСУ видят в Сырском ненавистного им убийцу Фото: REUTERS Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что в рядах украинской армии может назреть бунт из-за назначения новым главнокомандующим Александра Сырского.

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