Использование антибиотиков в младенчестве связано с ранним началом полового созревания у девочек

Согласно исследованию, представленному на первом Объединённом конгрессе Европейского общества педиатрической эндокринологии (ESPE) и Европейского общества эндокринологии (ESE), девочки, получавшие антибиотики в первый год жизни, особенно в первые три месяца, чаще вступают в период полового созревания раньше.