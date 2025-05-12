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Использование антибиотиков в младенчестве связано с ранним началом полового созревания у девочек

Согласно исследованию, представленному на первом Объединённом конгрессе Европейского общества педиатрической эндокринологии (ESPE) и Европейского общества эндокринологии (ESE), девочки, получавшие антибиотики в первый год жизни, особенно в первые три месяца, чаще вступают в период полового созревания раньше.

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