В Москве задержан пособник арестованного замминистра из Якутии

В Москве задержали генерального директора коммерческой организации. Правоохранители считают, что он помогал арестованному первому заместителю министра здравоохранения республики Роману Савину обогатиться на госконтрактах на 150 миллионов рублей.
В Москве задержали генерального директора коммерческой организации. Правоохранители считают, что он помогал арестованному первому заместителю министра здравоохранения республики Роману Савину обогатиться на госконтрактах на 150 миллионов рублей.
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