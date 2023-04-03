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В Москве задержан пособник арестованного замминистра из Якутии

В Москве задержан пособник арестованного замминистра из Якутии

В Москве задержали генерального директора коммерческой организации. Правоохранители считают, что он помогал арестованному первому заместителю министра здравоохранения республики Роману Савину обогатиться на госконтрактах на 150 миллионов рублей.

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