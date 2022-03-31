Расчеты БРК «Бал» КФл выполнили боевые стрельбы из автоматов Калашникова АК-74

Перед выходом на огневой рубеж ракетчики изучили условия выполнения упражнений, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила открытия и ведения огня, а также способы определения дальности до цели.
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