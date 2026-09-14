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Японцы переплатили около 8 млн долларов за электричество из-за ошибки

Японцы переплатили около 8 млн долларов за электричество из-за ошибки

Крупная японская энергетическая компания Chubu Electric Power взыскала с клиентов на 1,2 млрд иен (около 7,8 млн долларов) больше, чем нужно.

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