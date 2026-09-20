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Не удержали… «Зенит» потерял первое турнирное очко

Не удержали… «Зенит» потерял первое турнирное очко

ГАНДБОЛ. Чемпионат России. Мужчины«СГАУ-Саратов» - «Зенит» - 24:24 (10:10) «Зенит»: Кузнецов, Шаров. Белевцов - 6 мячей.

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