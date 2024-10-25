Мишель после саммита БРИКС призвал ЕС пересмотреть подход к развивающимся странам

Глава Евросовета считает, что Западу пора перестать "читать нотации" другим частям света.Глава Евросовета Шарль Мишель после проведения саммита БРИКС в Казани призвал ЕС перестать "читать нотации" другим частям света и проявлять больше уважения к развивающимся странам, если Запад хочет противостоять расширению влияния России и Китая и Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.