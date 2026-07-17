Жители Армянска могут подать заявление на единовременную выплату в связи с длительным отсутствием света до 2 августа

Ваш браузер не поддерживает видео. Заявления на единовременную выплату в 15 тысяч рублей в связи с отсутствием электроэнергии более двух суток в Армянске можно подать до 2 августа, сообщил глава местной администрации Василий Телиженко.
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