«А как же эмбарго?!» – Украинцы засекли поставки российской нефти на базу ВМС США

Политнавигатор Бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, отслеживающий из Киева активность в Черном море для формирования санкционных списков, выдал сегодня сенсационную информацию о поставках российской нефти на военно-морскую базу США Норфолк.