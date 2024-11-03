Помогавший ВС РФ американец Мартиндейл: ВСУ ни разу не проверили мой телефон

Американец Дэниэл Мартиндейл, который два года служил в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передавал разведданные армии России, рассказал в интервью RT, что украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации.
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