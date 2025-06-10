БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 442 подписчика

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  • Велес Rus
    Пора этих узкоплёночных на место ставить… Страх, суки, потеряли! Забыли, как их учили под простынями спать!Казахстан ударил ...
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БДК «Владимир Андреев» и планы флота

БДК «Владимир Андреев» и планы флота

«Владимир Андреев» во время церемонии спуска на воду В настоящее время российская судостроительная промышленность выполняет заказ военно-морского флота на два больших десантных корабля проекта 11711.

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Комментарии
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Александр Конкин
Сегодня, главное, необходимо не допустить прилетов дронов к кораблю...
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