Забыл права дома? Как не сесть на штраф и не попасть в неприятности за рулём

Представьте ситуацию: утро, мороз, а вы спешите на работу. Машина заведена, но в кармане куртки — только ключи, а права где-то остались дома.
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