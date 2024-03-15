В автопарк «Смоленскэнерго» привезли бригадные автомобили

В торжественной церемонии, посвященной передаче специальной техники районам электрических сетей, приняли участие Первый заместитель председателя Правительства Смоленской области Алмаз Ахметшин и Министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области Николай Борисов и директор «Смоленскэнерго» Андрей Сорокин.
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