Первые шаги: как Россия и США начали восстанавливать дипотношения

В отношениях Москвы и Вашингтона появилось определенное «окно возможностей». Так нынешнюю ситуацию охарактеризовал новый посол России в США Александр Дарчиев, который прибыл на неделе в американскую столицу и вручил копии верительных грамот в Госдепартаменте.
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