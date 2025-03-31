Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Первые шаги: как Россия и США начали восстанавливать дипотношения

Первые шаги: как Россия и США начали восстанавливать дипотношения

В отношениях Москвы и Вашингтона появилось определенное «окно возможностей». Так нынешнюю ситуацию охарактеризовал новый посол России в США Александр Дарчиев, который прибыл на неделе в американскую столицу и вручил копии верительных грамот в Госдепартаменте.

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