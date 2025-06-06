Запекаем куском недорогую свиную грудинку. Показываем тонкости маринада и как сделать сочно

Приготовить сочным легко можно и самое недорогое мясо. Покажем на примере дешевого отруба свиной грудинки: если замариновать ее на ночь, мясо сохранит нежность и после того, как его запекут до румяной корочки.
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