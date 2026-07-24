Эксперт по дронам: тактика блокады Крыма раскрыта Юлия ЧелкановаРоссийским военным удалось с помощью средств радиоэлектронной борьбы «аккуратно приземлить» один из украинских ударных дронов «Хорнет» и отправить его на исследование.
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