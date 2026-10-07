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Царьград

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Самара объединит Минкульт и туризм к 450-летию города

Самара объединит Минкульт и туризм к 450-летию города

В рамках подготовки к 450-летию Самары в 2036 году в правительстве региона решили объединить министерства культуры и туризма, а комплексный план юбилейных мероприятий должны разработать до 1 февраля 2027 года.

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