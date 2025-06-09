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Царьград

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Силовики раскрыли схему: контрабандисты активно скупали в России запчасти для украинских вертолетов

Силовики раскрыли схему: контрабандисты активно скупали в России запчасти для украинских вертолетов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили масштабную попытку незаконного вывоза стратегически важных комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17 за пределы страны.

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