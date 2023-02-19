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Боррель: внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки новых вооружений и боеприпасов Украине

Боррель: внеочередная встреча глав МИД ЕС пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки новых вооружений и боеприпасов Украине

Внеочередная встреча руководителей дипломатических ведомств стран Европейского союза пройдет 6-7 марта, чтобы скоординировать поставки новых вооружений и боеприпасов киевской стороне.

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