Таинственные радиоволны из космоса: разгадка загадочных сигналов по мнению NASA Ирина ОрлонскаяВ июле 2020 года зонд Parker, направленный для изучения Солнца, совершил удивительное открытие, зафиксировав запись радиосигналов с планеты Венеры.
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