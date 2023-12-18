18 декабря 2023 года состоялось заседание окружной избирательной комиссии Бобруйского-Ленинского избирательного округа № 78.

На заседании принято решение:Зарегистрировать инициативную группу граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Жук Ольгу Николаевну по Бобруйскому-Ленинскому избирательного округа № 78.
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