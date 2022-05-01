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Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского газа

Der Spiegel: промышленность ЕС может остановиться на фоне отказа от российского газа

Страны Евросоюза смогут выполнить целевые показатели по заполнению газовых хранилищ в случае отказа от двух третей этого топлива из России лишь при условии отключения от газа промышленных предприятий весной и летом, пишет журнал Der Spiegel.

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