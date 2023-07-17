В Госдуме рассказали о праве подать в суд из-за укусов соседских пчел на даче

На владельцев дачной пасеки, чьи пчелы покусали соседей, можно подать в суд — практика показывает, что от виновника могут потребовать убрать пасеку, рассказал «РИА Новости» председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.