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Военное обозрение

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Беспилотники и проблемы: деятельность немецкой компании Helsing

Беспилотники и проблемы: деятельность немецкой компании Helsing

В прошлом году Украина заказала у немецкой компании Helsing большое количество ударных БПЛА. К настоящему времени она получила первые партии таких изделий, и они не оправдали ожиданий.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , вот и Бюргеры  ПИЛИТЬ НАУЧИЛИСЬ , УЧИТЕЛЬ  то  ОГОГООО ....!!!
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13 час.
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