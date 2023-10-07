Газета Труд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Труд

538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Не пойму  ЗАЧЕМ  Нетаниягу с   НАЦИСТОМ ГОВОРИЛ ,  ведь  ОРУЖИЕ Палестинцам  ФАШИСТЫ ,,СПЛАВИЛИ,, ...!!!Израиль заручился...
  • Владимир Самборский
    Кому Израиль объявил войну? Какой стране? Сектор Газа и др. территории Палестины он официально не признал (если не ош...Израиль одобрил в...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    В России такая "любовь" к иноагентам, сбежавшим, покинувшим и т.д. актерам, разной шушере что такой бесплатной реклам...Элита, понимаешь...

Израиль подвергся массированному ракетному удару из Газы

Израиль подвергся массированному ракетному удару из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по целям боевиков в секторе Газа и перекрытии дорог вокруг анклава из-за ракетных обстрелов и проникновения террористов в приграничные населенные пункты Израиля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх