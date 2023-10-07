Израиль подвергся массированному ракетному удару из Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по целям боевиков в секторе Газа и перекрытии дорог вокруг анклава из-за ракетных обстрелов и проникновения террористов в приграничные населенные пункты Израиля.
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