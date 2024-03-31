В Израиле тысячи активистов требуют провести выборы и освободить заложников У здания Кнессета в Иерусалиме вечером в воскресенье, 31 марта, собрались тысячи израильтян, требующих проведения досрочных выборов и скорейшего освобождения заложников в секторе Газа.
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