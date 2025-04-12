Владелец «Вашингтона» предложил Овечкину остаться в клубе после карьеры

Владелец хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис, сообщил в интервью для пресс-службы НХЛ о своей готовности предоставить Александру Овечкину должность в команде после завершения его карьеры хоккеиста.
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