В 1955 году геологи обнаружили в якутской тайге алмазное месторождение, которое изменило судьбу целого региона.
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