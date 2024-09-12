В Госдуме рассказали о новых схемах мошенничества с криптовалютой

Злоумышленники создают фальшивые обменные платформы, на которых пользователи покупают несуществующую криптовалюту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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