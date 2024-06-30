МИД Украины решил похвалить корпорацию Google за добавление крымскотатарского языка в список языков, доступных для перевода в сервисе Google Translate.
МИД Украины поздравил граждан России с новым статусом их языка
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Господи, когда я читаю "кулеба" думаю - какое точное соответствие фамилии и образа (морды лица). Унылое, тупое.
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10 час.
Виктор Рыбаков
Тарабарского не хватает!
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8 час.
Юрий Золотарев
А бандероЖОпский - ЗАПРЕТИТЬ!!! Фашистских языков на поверхности нашей Планеты быть не должно!!
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4 час.
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