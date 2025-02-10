НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

27 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Киргуду! Бамбарбия!Бензин алу мөмкин...
  • Влад Бонд
    Что за херня?Миңнеханов: Татар...
  • александр
    офигенная статья. жаль, что не знаю на каком языке, а то бы перевел.Алексей Песошин Б...

Рамил Гали: Сергей Красиков — Татарстан фотосәнгате өчен күпне эшләде

Рамил Гали: Сергей Красиков — Татарстан фотосәнгате өчен күпне эшләде

Казанда Заманча сәнгать галереясендә Татарстан Фотографлар берлеге соучредителе, «Герой хатыны» һәм «Мисс Татарстан» кебек зур проектларның алыштыргысыз фотографы, танылган меценат һәм җәмәгать эшлеклесе Сергей Красиковны искә алу кичәсе үтте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх