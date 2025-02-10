Рамил Гали: Сергей Красиков — Татарстан фотосәнгате өчен күпне эшләде

Казанда Заманча сәнгать галереясендә Татарстан Фотографлар берлеге соучредителе, «Герой хатыны» һәм «Мисс Татарстан» кебек зур проектларның алыштыргысыз фотографы, танылган меценат һәм җәмәгать эшлеклесе Сергей Красиковны искә алу кичәсе үтте.
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