Кирби заявил, что у хуситов остается наступательный потенциал

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) еще отсается наступательный потенциал после ряда ударов США и Великобритании по позициям хуситов.
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