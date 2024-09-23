Националисты вновь обвинили мэра Одессы в наличии российского гражданства

К конфликту между мэром Одессы Геннадием Трухановым и главой областной военной администрации Олегом Кипером, возникшим из-за массового переименования улиц и сноса памятников, связанных с СССР или Россией, подключились местные националисты.
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