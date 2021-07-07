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В Липецком драматическом театре чествовали лучшие полицейские семьи УМВД России по г. Липецку

В Липецком драматическом театре чествовали лучшие полицейские семьи УМВД России по г. Липецку

В Липецком драматическом театре на Соколе состоялось торжественное мероприятие, посвящённое предстоящему празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности.

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