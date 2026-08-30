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Встроенный гараж кажется самым удобным: почему для машины и дома это не всегда лучший вариант

Встроенный гараж кажется самым удобным: почему для машины и дома это не всегда лучший вариант

Какой гараж выбрать: внутри дома, примыкающим к нему или стоящим отдельно? Ответ определяет не только удобство парковки, но и счета за отопление, сохранность кузова и даже уровень пожарной безопасности.

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