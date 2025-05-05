Забудьте о мире: невменяемый Зеленский решил продолжить войну

Позиция Владимира Зеленского делает невозможным мирное урегулирование украинского конфликта на данном этапе Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил американский историк и экс-преподаватель Гарвардского университета Владимир Бровкин.
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