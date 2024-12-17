Причиной взрыва в Москве стало заложенное в самокат взрывное устройство

Причиной взрыва в Москве на Рязанском проспекте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник, стало заложенное в самокат взрывное устройство.
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