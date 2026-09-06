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«Соболев получил локтем в лицо, но даже не стали просматривать. Абдулкадыров упал от такого попадания, на которые нормальный защитник не обращает внимания». Сенников о пенальти в игре РПЛ

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Сенников высказался о пенальти в матче армейцев с « Зенитом » (2:1). В конце первой половины игры главный арбитр Андрей Прокопов после просмотра видеоповтора указал на точку из-за удара нападающего Александра Соболева локтем в лицо защитнику Джамалутдину Абдулкадырову в штрафной петербургского клуба.

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