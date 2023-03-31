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Нейропсихологи рассчитали индекс вовлеченности внимания 

Нейропсихологи рассчитали индекс вовлеченности внимания 

Ученые Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, что анализ электрической активности мозга в сочетании с изучением зрительного внимания небольшой группы людей позволяет предсказать эффект рекламной онлайн-кампании на 300 000 потребителей.

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