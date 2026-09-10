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Один человек погиб, шесть ранены в ходе атак ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб, шесть ранены в ходе атак ВСУ на Белгородскую область

Один человек погиб и еще шестеро получили ранения в результате очередных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области.

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