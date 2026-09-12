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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска о том, что у «Сити» на 2 дня больше на подготовку к дерби: «Не сомневаюсь, что «МЮ» будет готов. Это особенный матч»

Тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался в преддверии воскресного дерби с «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре АПЛ, «Это очень важный матч по разным причинам.

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